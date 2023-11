Amira Pocher: Jetzt äußert sich die Frau von Biyon

In einem YouTube-Video nimmt Sheila Stellung zu den Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Sie nennt zwar nicht den Namen ihres Mannes, dennoch wird deutlich, dass ihre Worte an ihn gerichtet sein sollen. Sie spricht unter anderem über ihre schwierige Schwangerschaft und gibt einige Updates zu ihrem Leben. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut. Sagen wir mal so: Ich hoffe auf bessere Zeiten. Ich denke immer wieder, ich habe das letzte Jahr durchgestanden, ich habe diese Schwangerschaften durchgestanden. (...) Diese für mich sehr schlimme Geburt. Danach diese herausfordernde Zeit auf der Intensivstation. Diese Ängste und all das, was in dieser Zeit passiert ist. Und das habe ich durchgestanden. Jetzt werde ich alles durchstehen, was seit knapp anderthalb Jahren in mein Leben gekommen ist.", sagt das Model.