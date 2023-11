Amira Pocher: Jetzt bricht sie ihr Schweigen! "Dann wären wir jetzt noch zusammen."

Was die 31-Jährige in dem Podcast "Liebes Leben" erzählt, dürfte dem Comedian eher weniger gefallen. So verrät sie beispielsweise laut "Bild", wie schwer es war weiterhin mit ihrem Ex vor dem Mikro zu stehen. "Die letzten Monate sind nicht einfach gewesen. War natürlich auch nicht einfach, bei so vielen privaten Themen gemeinsam den Podcast aufzunehmen. Gerade hat man sich noch gezofft, dann setzte man sich eine Stunde hin und nahm den Podcast zusammen auf", so die Österreicherin. Sie gibt außerdem zu, dass die beiden schon viel länger getrennt waren, als viele denken.

Oliver habe auch gar nicht um die Beziehung gekämpft. "Nur weil er zwei Instagram-Posts gemacht hat. Die haben mich natürlich berührt. Aber sie hätten mich noch mehr berührt, wären sie persönlich gekommen", so Amira offen. "Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und um unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen." Sie selber habe extrem gekämpft: "Ich habe nichts in mich hineingefressen, habe immer alles offen ausgesprochen. Habe geredet, eine Reise angeboten. Ich habe Beziehungs-Coachs im Internet nachgelesen, Bücher, YouTube. Es gehören immer zwei dazu, dass eine Ehe funktioniert."