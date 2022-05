Amira Pocher: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

"Ich habe kein Interesse an seinem Geld, auch wenn das zu Beginn ganz oft gesagt worden ist", stellte Amira gerade klar. Aber wen interessiert schon Cash, wenn er selbst behängt ist mit teurem Schmuck, Uhren und Designertaschen?

Seit Amira mit Oliver zusammen ist, schmückt sich die ehemalige Visagistin aus einfachen Verhältnissen mit exquisiten Luxus-Teilen, darunter Uhren von Audemars Piguet (ca. 20.000 Euro) und Rolex (ca. 12.000 Euro). Auch ihr Cartier-Schmuck ist mehr wert als ein durchschnittliches Jahresgehalt. Ob es sich dabei um Geschenke von Oli handelt? Unklar.

Sie betrachte diese Stücke als Investition, so Amira. Tatsächlich werden etwa die seltenen Uhren aktuell zum Dreifachen des Ladenpreises gehandelt! Kann man also gelten lassen. Jedenfalls eher als die Behauptung, sich so gar nicht für Kohle zu interessieren …