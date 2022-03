Amira Pocher: "Let's Dance"-Drama! Ehemann Oliver muss eingreifen

Eigentlich hatte Amira Pocher sich so sehr auf ihre "Let's Dance"-Teilnahme gefreut. Doch ausgerechnet in der ersten Show musste sie eine heftige Klatsche einstecken. "Die Fußarbeit war nicht gut. Du kommst in die Endposition nicht rein, du wackelst nach. Du warst nicht im Takt, teilweise viel zu schnell", feuerte Joachim Llambi und nannte die dunkelhaarige Schönheit sogar "faule Socke". Daran hat Amira immer noch sehr zu knabbern...