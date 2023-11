Amira Pocher: Liebesbeichte! "Ich habe richtig Lust auf die Liebe jetzt!"

Zuletzt wurde außerdem über einen anderen Mann an ihrer Seite spekuliert, darüber verliert Amira Pocher kein Wort. Sie verrät aber so viel: "Ich habe keine neue Person in meinem Leben. Die einzige neue Person bin ich selbst. Ich habe mich neu erfunden, neu wiedergefunden. Die neue Amira." Über die Liebe spricht sie trotzdem ganz offen und vor allem positiv! "Ich will die Liebe noch besser verstehen. Was ist die Liebe? Wie funktioniert die Liebe? Das ist ein großer Prozess, jeder hat da eine andere Ansicht." Und sie ist auch bereit die Liebe wieder in ihr Leben zu lassen: "Ich habe richtig Lust auf die Liebe jetzt! Ich bin bereit für die Liebe! Ich freue mich auf die Liebe! Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf Kichern."