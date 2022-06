Amira Pocher: Macht sie Oliver Pocher jetzt eine Kampfansage?

Bereits seit 2016 ist Amira Pocher die Frau an der Seite von Comedian Oliver Pocher. Doch schon lange ist sie nicht mehr nur "die Frau von ..." - die zweifach Mama hat sich selbst als Moderatorin einen Namen in der deutschen Fernsehlandschaft gemacht und moderiert nun Formate, wie "Prominent" auf VOX. Doch was sagt eigentlich Oli zu der steilen Karriere seiner Frau? Nun ließ Amira einmal hinter die Fassade blicken.