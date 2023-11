Amira Pocher: Nach der Trennung von Oliver redet sie erstmals über eine neue Liebe

Die Trennung zu Ex-Mann Oliver Pocher ist noch gar nicht so lange her, aber Amira Pocher redet schon wieder über die Liebe. Sie ist bereit, den nächsten Schritt im Leben zu wagen und dies mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Das hört Oli sicherlich nicht gerne, der ist nämlich immer noch kräftig dabei, gegen seine alte Podcast-Partnerin im Netz zu schießen. Doch das lässt Amira ganz gekonnt an sich abprallen und konzentriert sich nur noch auf sich selbst. Nach den Gerüchten um eine Liaison mit dem Glücks-Guru Biyon sagt sie nur: "Quatsch." Die beiden sollen nur bei beruflichen Angelegenheiten Kontakt gehabt haben, aber eine Liebschaft hätte es nie gegeben. Das kann Ex und Comedian Oliver nicht wirklich glauben. Der macht sich nämlich in voller Montur öffentlich lustig über den Freund von Amira. Ob da bei ihm etwa noch Gefühle im Spiel sind?