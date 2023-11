Oliver Pocher: "Glückskeks-Guru"! Nun feuert er erneut gegen Amiras angeblichen Lover

Dass Oliver Pocher die Trennung von Amira noch nicht verkraftet hat, ist weithin bekannt. Doch statt traurig daheim zu leiden, schießt er lieber öffentlich gegen seine Ex. Da ist die angebliche neue Liebe von Amira Pocher ein gefundenes Fressen, um seinem Ruf als pöbelnden Comedian alle Ehre zu machen. Immer wieder nutzt der Entertainer die Gelegenheiten, um die Social-Media-Aktivitäten seiner Verflossenen und von Biyon Kattilathu zu kommentieren. Erst kürzlich teilte er in seiner Instagram-Story, dass Amira einen Beitrag des Coaches geliked hat, der seine neue Tour ankündigte. Olli schrieb in seiner Story: "Bevor Ihr Euch eine Karte kauft, wartet mal die nächsten Bildschirmkontrollen ab! Gibt interessante Zusatzinformationen!"

Eine scharfe Warnung an Biyon Kattilathu, denn in früheren Bildschirmkontrollen deckte Oliver Pocher Betrügereien und fragwürdiges Verhalten von Influencerinnen auf. Es bleibt spannend, was er über den "Glückskeks-Guru" zu sagen hat...