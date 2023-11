Amira Pocher: Neuer Mann an ihrer Seite! Oli wurde offenbar ausgetauscht

Zuerst planten Amira und Oliver Pocher den Hit-Podcast "Die Pochers" trotz Trennung gemeinsam weiterzuführen. Doch nach den Schlagzeilen um einen anderen Mann an Amiras Seite wurde sie durch Olivers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden ausgetauscht. Ein Schlag ins Gesicht. Das lässt Amira nicht auf sich sitzen und will nun ihren eigenen Podcast gründen. Und das mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Zuerst wurde sie ausgetauscht, jetzt tauscht sie Oli aus.