Amira Pocher: Wegen Trennungs-Drama - Biyon braucht einen Personenschützer auf der Bühne

Amira und Oliver Pocher gaben vor wenigen Monaten ihr Ehe-Aus bekannt. Mit einer der Gründe soll Amiras angebliche Affäre mit ihrem Glücks-Guru Biyon Kattilathu gewesen sein.

Biyon ist Motivationstrainer, veröffentlichte 2022 sein Buch "Spaziergang zu Dir selbst" und ist mit seinem Programm "Lebe. Liebe. Lache" aktuell auf Tour. Daneben hat der 39-Jährige eine kleine "Fragen & Antworten"-Show in Bonn veranstaltet, mit dem Titel "Ein Abend mit Biyon". Auf Instagram kündigte der Autor die Veranstaltung an und schrieb dazu: "Es ist keine Show – es ist pure Tiefe, die zwischen uns entstehen wird. Nicht laut, sondern leise. Ohne Feuerwerk … dafür ganz viel Wärme ums Herz." Lediglich 200 Karten gingen dafür in den Verkauf. Doch klein und familiär wirkt das Ganze weniger: Die Show wird von diversen Security-Leuten bewacht, sogar ein Personenschützer steht mit auf der Bühne. Aus Angst vor Oliver Pocher oder seinen Fans?