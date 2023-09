Amira & Oliver Pocher: Ein Kuss! Auf der Bühne kommen die beiden sich wieder näher

Am Montag zeichneten Amira und Oli in Köln zwei Live-Folgen von ihrem Podcast "Die Pochers!" auf. Und wie "Bild" berichtet, konnten sie ihre Gefühle dabei nicht unterdrücken.

Zunächst lief es wie immer, der Comedian machte Witze, auch über ihre Trennung. Und er wünscht sich einen Kuss von seiner Verflossenen. Was er bekommt ist eine Umarmung - und einen Gefühlsausbruch. Denn kurze Zeit später ist den Tränen nahe. Auch er bekommt plötzlich einen Kloß im Hals, nimmt Amira fest in den Arm und küsst die auf die Schläfe. Was für eine Achterbahn der Gefühle!

Es scheint, als seien sich die beiden trotz Liebes-Aus noch sehr nahe und die Trennung fällt ihnen doch nicht so leicht, wie sie tun.