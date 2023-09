Amira & Oliver Pocher: Eiskalt! Sie ignoriert seine Liebeserklärung

Normalerweise ist Oliver um keinen frechen Spruch verlegen, Gefühle zeigt er öffentlich nur selten. Umso überraschender, dass er an ihrem Geburtstag einen herzzerreißenden Text an seine Ex auf Instagram veröffentlichte. "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast", schrieb er offen. "Da habe ich als Ehepartner versagt." Olli wollte eigentlich den Rest seines Lebens mit Amira verbringen.