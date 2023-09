Amira & Oliver Pocher: Ist ein anderer Mann der Trennungsgrund?

Klar, dass die Gerüchteküche gewaltig brodelt. Steckt womöglich ein neuer Freund dahinter? Auf einem Event in Wien wurde Amira kürzlich mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet. Alles Quatsch, wie sie im Podcast versichert. Ihre Begleitung Orhan war vom Management und hatte sie in dem Abend betreut. In den sozialen Netzwerken wurde er bitter angefeindet, nachdem die Bilder der beiden auftauchten. Aber mehr als Amiras "Personal Assistent" war er nicht.