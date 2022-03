Andre Agassi & Steffi Graf: Aus und vorbei

20 Jahre waren Steffi und ihr Andre das perfekte Paar. Frei von Skandalen, Streit. "Er hat so viel Herz, er ist perfekt", schwärmte sie über ihren Ehemann. Der lobte: "Ich habe mit Steffi die perfekte Partnerin an meiner Seite! Ich kann nur hoffen, dass sie mich nie verlässt!"

Doch die letzten Monate waren für beide schlimm. Die Sorgen um Steffis Bruder Michael (50). Der Tod von Andres Vater Mike († 90). Die Morddrohungen von Schwester Rita Agassi (61). Möglich, dass sich Steffi und Andre mitten in all den Feuern, die es zu löschen galt, verloren haben. "Manchmal geht im stressigen Alltag das Miteinander verloren“, gesteht Andre. "Weil man so beschäftigt ist, dass man das Wichtigste vergisst." Und: "Steffi und ich tragen so manchen Kampf miteinander aus!"

Kämpfe, die Steffi weit weg von Las Vegas, weit weg von André nicht ertragen muss. In Deutschland ist es immer herrlich für sie. Umgeben von Freunden, von lieben Menschen, Bewunderern. Ohne Sorgen. "Ich freue mich immer, hierher zurückzukommen. Und das ist ja dieses Jahr schon das fünfte oder sechste Mal, dass ich hier bin. Und ich verbinde damit mein Zuhause. Das ist meine Heimat, das Vertraute", gibt Steffi zu. Hier fühlt sie sich geborgen. Anders als bei Andre in den letzten Monaten.

Die Reise nach Berlin, sie muss aber nicht gleich das Ende einer märchenhaften Liebe bedeuten. Vielleicht ist es auch nur eine Trennung auf Probe. Und damit verbunden die Chance für einen Neubeginn …