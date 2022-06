Andrea Berg und ihr Uli: Heiße Affäre hinter seinem Rücken?

"Wir kennen uns gefühlt schon ewig und ich bin oft bei ihr in Kleinaspach. Wir haben immer Spaß zusammen", schwärmt Nik P. im Interview von Andrea. "Es ist eine Freundschaft, wie sie selten vorkommt." Andrea wäre wie eine Seelenverwandte. Wenn sie sich treffen, würden sie sehr tiefe private Gespräche führen. "Ich wünsche ihr, dass sie so bleibt, wie sie ist. Ein wirklich lieber Mensch", so der Österreicher. Es ist also die enge Beziehung mit einem anderen Mann, die die Musikerin gerade so glücklich macht. Eine innige Verbundenheit, die weit über das Berufliche hinausgeht ...

Was wohl ihr Gatte Uli dazu sagt? Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um die Ehe des Paares wegen seiner komplett verschiedenen Lebensanschauungen. "Ich bin von Haus aus sehr nüchtern, nicht so der Gefühlsmensch wie Andrea", hatte der Gastronom mal gesagt. "Wo sind all die Schmetterlinge hin" sang Andrea in ihrem Lied "Schmetterlinge". Gut möglich, dass sie sich nun selbst manchmal diese Frage stellt ...