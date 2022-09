Andrea Berg & Nino de Angelo: Heiße Küsse in der Nacht

Sie kennen sich bereits seit 30 Jahren. In einem Tonstudio in Köln 1992 sind sich die beiden Sänger das erste Mal begegnet. Nino war zu diesem Zeitpunkt schon ein gefeierter Star. "Ich war ein Riesenfan", schwärmt Andrea. Diese Schwärmerei scheint wohl nie wirklich erloschen zu sein. Denn als die beiden Schlagerstars an diesem Abend singen: "Die Gefühle für dich zeige ich nicht. Tausend Mal hast du mich berührt und jetzt ist es passiert", hat man als Zuschauer fast das Gefühl, hinter diesen Zeilen könnte mehr stecken. Während er seine letzte Strophe: "Ich sehne mich nach dir" anstimmt, fällt Nino sogar auf die Knie, nimmt Andreas Hand und küsst sie zärtlich. Danach fallen sie sich in die Arme, herzen sich.

Hat es zwischen den beiden gefunkt? Möglich wäre es. Immerhin ist es kein Geheimnis mehr, dass es in der Ehe von Andrea Berg zu kriseln scheint (wir berichteten). Und auch bei Nino läuft es in der Liebe nicht rund.

Wegen seines anhaltenden Alkoholproblems wurde seine Hochzeit mit Simone (47) kurzerhand auf Eis gelegt. Immer wieder kämpft der Schlagerstar gegen seine Dämonen an. Will sich seine Verlobte deshalb nicht an ihn binden?

Eine tröstende Schulter bietet im nun offenbar Andrea. Die Sängerin ist bekannt für ihr großes Herz. Sie ist keine Frau, die so schnell aufgibt – das hat sie schon oft bewiesen.

Genau so einen Menschen bräuchte der Schlagersänger jetzt wohl, denn jüngst erzählte er selbst, dass er nach einer kurzen Alkoholpause wieder zur Flasche greift. Es wäre nicht das erste Mal, dass zwei Menschen sich in einem Tal des Lebens näherkommen.