Andrea Berg: Zauberhafte News! Endlicht teilt sie ihr Wunder

Andrea Berg wird nicht müde, sich musikalisch immer wieder neu zu entdecken und zu erfinden. So auch in diesem Jahr! Überraschend kündigte sie ein neues Album für die anstehende Weihnachtszeit an. Auf ihrer "Instagram"-Seite schreibt die 57-Jährige: "Hallo ihr Lieben, es ist so weit... Am kommenden Freitag beginnt die Vorbestellphase für mein neues Album 'Weihnacht'. Ich habe die vergangenen Monate intensiv für die Arbeit an neuen Weihnachtssongs und Weihnachtsklassikern genutzt und kann es kaum erwarten, sie endlich mit Euch allen teilen zu dürfen." Die Fans können das neue musikalische Werk bereits ab dem 8. September vorbestellen. Die Vorfreude steigt!