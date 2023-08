Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Fiasko! Sie lässt kein Fettnäpfchen aus

Wenn Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten" vor die Kamera tritt, sind Skandale, peinliche Momente und Kopfschütteln beim Publikum eigentlich vorprogrammiert. Und so war es auch vergangenen Sonntag! Denn mal wieder plapperte Andrea Kiewel in ihrer gewohnten Moderationsmanier drauf los und plauderte mehr aus, als einige Zuschauer wissen wollten. Dieses Mal ging es um ihre Bekleidung! Die 58-Jährige trug ein hautenges Paillettenkleid in einem sommerlichen Fliederton. Doch Andrea Kiewel wäre nicht Andrea Kiewel, wenn sie zu diesem Outfit nicht noch ein Detail ausplaudern würde. "Ich habe einen Bauchweg-Schlüpfer an", sagte die Moderatorin vor laufender Kamera.

Doch damit nicht genug! Denn als in der "Fernsehgarten"-Küche Kuchen serviert wurde, zierte sich Andrea Kiewel vor dem Probieren und überließ diese Aufgabe dem Publikum - genauer gesagt einem schlanken Mann, der zu Gast auf dem Mainzer Lerchenberg war. Ihm überreichte sie das Stück Torte und sagte: "Sie können viel Doppelrahm essen." Und fügte mit einer Hand an ihrem Bauch hinzu: "Ich würde Ihnen gerne zehn Kilo schenken – von mir!" Ein Kommentar, der mehr als überflüssig ist...