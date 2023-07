Andrea Kiewel: Große Empörung im "ZDF-Fernsehgarten"! Das bringt das Fass zum Überlaufen

Die Fans vom "ZDF-Fernsehgarten" sind schon so einiges gewöhnt. Immer wieder kommt es zu peinlichen Aussagen und skurrilen Szenen vor laufender Kamera. Doch nun wurde Moderatorin Andrea Kiewel Opfer einer skandalösen Aktion. Denn ein Fan aus dem Publikum hat sie am Po begrapscht!

Doch wie kam es zu dem Vorfall? Andrea Kiewel stellte sich am vergangenen Wochenende während der Show zu einem Fan, der so wie sie ein knalliges gelbes Outfit trug. Eigentlich wollte die Moderatorin nur wissen, ob er bereits Urlaubspläne hat und legte ihm dabei einen Arm um die Schulter. Doch dann kam es zum skandalösen Fauxpas: Der Mann aus dem Publikum legte unschuldig den Arm um die Hüfte von Andrea Kiewel und wanderte mit der Hand weiter in Richtung Gesäß. Prompt war die Empörung der Moderatorin groß: „Ey, Sie haben mir an den Po gefasst!“

Doch Andrea Kiewel wäre nicht Andrea Kiewel, wenn sie es nicht gekonnt überspielen hätte: Die "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin zwickte dem Zuschauer in den Bauch und fuhr mit der Show fort. Trotzdem bleibt diese Aktion ein absolutes No-Go!