Andrea Kiewel: Sie lässt die Liebesbombe platzen

Wo sie auch auftaucht – kein Mann ist vor ihr sicher! Ob im "ZDF-Fernsehgarten", in anderen TV-Sendungen oder im Supermarkt – Andrea Kiewel ist stets im Flirtfieber und hat für jeden Herrn einen charmanten, kecken Spruch parat. Den einen will sie im Spaß heiraten, mit den anderen nackt baden, ach, die Ideen gehen ihr nie aus. Und auch wenn das nicht bei jedem gut ankommen mag – "Kiwi" stellt klar: Auch in diesem Jahr wird sie sich nicht ändern! Nein, sie lässt sich auch 2023 das Flirten nicht verbieten!