Andrea Kiewel: Wendepunkt! Verlässt sie den "ZDF-Fernsehgarten"?

Zwischen Sirenen und Schutzraum, zwischen Angst und Hoffnung entscheidet Andrea sich nun für die Liebe – und gegen ein sicheres Leben in Deutschland. Es wäre ihre vierte Ehe. Aber wird sie sich den Stress mit einer wöchentlichen Show weiter antun? Zudem sie auch einiges an Kritik einstecken muss: Ihr Moderationsstil sei zu laut, zu bunt. Bisher war ihr das herzlich egal, die Quoten stimmen ja. "Ich liebe meine Arbeit", so Kiwi. Doch jetzt, mit 60 Jahren, steht sie an einem Wendepunkt. Was ist wichtiger: Liebe statt Live-Sendung? Tel Aviv statt Mainz? Es wäre ein Abschied, den viele nachvollziehen könnten – auch wenn sie ihre Kiwi vermissen würden.