Andreas Gabalier: Liebes-Hammer mit Melissa! Jetzt ist es raus

Auch Melissa hat sich mittlerweile zur Beziehung geäußert und schwärmt von ihrem Toni: "Seit einem halben Jahr sind wir fest zusammen und ich bin sehr glücklich mit ihm." Wie süß! Was ihr besonders gut an ihm gefällt? Er will nicht ins Rampenlicht. Toni ist ein Unternehmer und hat eine eigene Gin-Marke. Anders als seine beiden älteren Brüder Andreas und Willi meidet er das Show-Geschäft.

Bereits 2016 soll es schon zwischen Melissa und ihrem Toni gefunkt haben. "Toni und ich kennen uns seit sieben Jahren und hatten zeitweise eine On-Off-Beziehung. Mein Herz hat mich immer zu Toni zurückgezogen, und ich weiß jetzt, dass er meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist", erklärt die Österreicherin.

Da hören wir doch schon die Hochzeitsglocken läuten. Schließlich sucht Melissa schon lange einen Mann, um eine Familie zu gründen. Eine Hochzeit dürfte auch Andreas Gabalier freuen, schließlich ist auch er seit Jahren mit Melissa befreundet und hat sie in sein Herz geschlossen. Es fiel ihm also nicht schwer, sie in der Gabalier-Familie mit offenen Armen zu empfangen.

Jetzt muss nur noch er selbst die Frau fürs Leben finden. Und wer weiß, vielleicht kann ihm dabei seine Schwägerin in spe helfen. So schwer kann es doch nicht sein, für den adretten Musiker eine Partnerin zu finden. Bei seinem Bruder konnte er ja schon mal sehen, wie es geht...