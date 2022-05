Andrej Mangold: Krasse Fremdgeh-Beichte!

Nach seiner Zeit als Bachelor, sah es lange so aus als hätte er in Siegerin Jennifer Lange die große Liebe gefunden. Doch diese erlosch nur wenige Zeit nach ihrer turbulenten Teilnahme am "Sommerhaus der Stars". Dort mischte nicht nur Andrejs Zeitplatzierte Eva Benetatou die Beziehung der beiden mit pikanten Sex-Enthüllungen aus der Bachelor-Staffel auf, auch Andrejs Verhalten im Haus sorgte immer wieder für Diskussionen. Seit der Trennung geht Andrej wieder als Single durchs Leben und berichtet nun in einer Fragerunde auf Instagram von seiner wilden Vergangenheit inklusive Fremdgeheskapaden. Auf die Frage hin, ob er schon einmal in einer seiner Beziehung fremdgegangen wäre, plaudert er nun aus dem Nähkästchen: