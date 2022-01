Andrej Mangold: Midlife Crisis - so verzweifelt ist er wirklich

Bei dieser Aussage schwingt jedoch nicht nur Zuversicht mit, denn unterschwellig geht es Andrej anscheinend mit dieser Situation nicht ganz so gut, wie er vorgibt. In seiner Story platziert er ebenfalls einen Countdown zu seinem 35. Geburtstag und schreibt das "Midlife Crisis?!". Ganz kalt lässt ihn sein Single-Dasein wohl auch nicht. Es muss hart sein, das neue Liebes-Glück seiner Ex Jenny zu sehen und zu wissen, man selbst ist noch immer alleine. Ob er wohl die Uhr ticken hört? Eigentlich muss sich der ehemalige Bachelor noch keine Sorgen machen. Mit 35 Jahren hat er doch noch Zeit, den richtigen Deckel für seinen Topf zu finden. Und wer weiß, vielleicht ist es ja schon in diesem Urlaub in Dubai soweit. Fans dürfen gespannt bleiben.

Für Andrej Mangold hat es in der Vergangenheit ja auch schon öfters geklappt. So heiß war seine Ex-Freundin: