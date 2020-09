Ein No-Go für Jenny! Die erotische Beichte ihrer Konkurrentin ging der Fitnesstrainerin gehörig auf den Senkel. Schon in der Bachelor-Villa konnten sich Jennifer Lange und Eva Benetatou auf den Tod nicht ausstehen. Während der laufenden Dreharbeiten zur RTL-Kuppelshow zogen die beiden Konkurrentinnen ständig vor den Kameras übereinander her. Trotzdem Eva mittlerweile einen neuen Partner hat, sorgt das Wiedersehen der beiden Frauen im „Sommerhaus der Stars“ für ordentlich Zündstoff. Schon in der Vorschau zur neuen Folge richtet die genervte Jennifer Lange scharfe Worte an ihre Konkurrentin.