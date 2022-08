Andrej Mangold: Neue Freundin! Seine Herzdame heißt Annika!

Wie Andrej nämlich nun gegenüber "Bild" verrät, hat die bildhübsche Annika ihm gewaltig den Kopf verdreht! Die 32-Jährige, die als Account Director eines deutschen TV-Senders und mit mehr als 515 000 Instagram-Abonnenten eine erfolgreiche Fashion-Bloggerin ist, hat mit Amors Pfeil direkt in Andrejs Herz getroffen! So plaudert der Ex-Bachelor aus: "Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind." Er ergänzt: "Das Schöne daran ist, dass es uns beiden zuerst gar nicht aufgefallen war und wir einfach immer die tollen Momente miteinander genossen haben. Anni ist eine kluge, wunderschöne und selbstständige Frau, die mit Anfang 30 mit beiden Beinen mitten im Leben steht. Für uns war es eine tolle Erkenntnis, dass da endlich jemand ist, der an einem als Mensch interessiert ist." Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor einem Jahr durch einen gemeinsamen Freund auf Mykonos! Andrej fügt abschließend hinzu: "Wir wollten es erst öffentlich machen, wenn wir uns zu 100 Prozent sicher sind. Auch wenn wir erst wenige Wochen zusammen sind und uns auch nach wie vor weiter kennenlernen, fühlen wir uns sehr wohl miteinander und möchten uns nicht verstecken."

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Andrej mit seiner Annika für immer glücklich bleibt!