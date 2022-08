Andrej Mangold: Bitteres Aus! So kann er nicht weitermachen

Das war ja ein kurzes Vergnügen. Erst im Mai verkündete der ehemalige Bachelor Andrej Mangold stolz, dass er nun unter die Club-Besitzer geht. Mit seinem ersten eigenen Club am Ballermann, hatte sich der einstige Rosenkavalier einen langehegten Wunsch erfüllt und machte ordentlich Werbung für seinen neuen "Hello - The Club" auf Mallorca. Doch nun hat es sich wohl bereits ausgeträumt, denn der Club muss jetzt wohl schon wieder schließen, wie Andrej nun verkündet.