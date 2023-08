Angela Merkel: Ehe-Fiasko! Eine jüngere Frau stiehlt ihr die Show

Bei den Bayreuther Festspielen sah man sie und ihren Gatten seit langem mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Und nicht zu übersehen an diesem Tag war auch: Hier herrschte dicke Luft. Joachim Sauer wirkte genervt.

Während eines Wolkenbruchs bot er seiner Frau nicht mal seinen Regenschirm an. Er ließ sie im Regen stehen. Besonders bitter, wenn man bedenkt, dass sich der Quantenchemiker seiner jungen Wissenschafts-Kollegin Laura Gagliardi gegenüber sehr viel charmanter verhält.

Monatelang schon klebt die Italienerin geradezu an Merkels Mann. Was aber kaum jemand wusste: Sie tänzelt schon viel länger um Sauer herum. Seit Jahren gibt es Überschneidungen in ihrer Arbeit. Sie forschen an denselben Projekten, schreiben für dieselben Fachzeitschriften, sind Mitglieder in denselben Vereinigungen. War Angie das so genau bewusst? Und wenn ja, wieso macht sie das mit? Es wirkt, als sei sie gefangen, wisse nicht, wie sie sich entscheiden soll. Fast 25 Ehe-Jahre gibt man schließlich nicht so einfach auf. Doch richtig glücklich scheint sie diese Ehe schon lange nicht mehr zu machen.