Angela Merkel & Joachim Sauer: Traurige Trennung nach 22 Jahren Ehe

22 Jahre ist Angela Merkel bereits mit ihrem Mann verheiratet. Er sei stets ihr wichtigster Berater gewesen, sagte sie einmal. „Mein Fels in der Brandung.“ Doch nun, so heißt es aus Berlin, stehe dem Paar eine schmerzhafte Trennung bevor. Sie will zurück nach Hamburg, in die Stadt, in der sie 1954 geboren wurde. Wo Tante Gunhild und viele enge Freundinnen der Kanzlerin leben.

Doch ihr Ehemann Joachim Sauer will lieber in Berlin bleiben. Der Wissenschaftler ist in der Hauptstadt beruflich gebunden. Das bestätigt die Humboldt-Universität: Als Physikprofessor hat er dort noch einen Vertrag bis Ende des Jahres 2022. Erst kürzlich verlängerte Joachim Sauer seinen Vertrag. So trennen sich also die Wege des Paares nach 22 Jahren Ehe. Und eine Liebe auf Distanz ist oft ein Grund, warum Beziehungen schlussendlich scheitern. Kommt es auch bei Angela Merkel und ihrem Mann zur Trennung?