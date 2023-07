Angela Merkel: Große Sorge! Ihre Familie lässt sie nicht mehr aus den Augen

Mittwochabend in Berlin. Das Deutsche Historische Museum hat zu einer Ausstellung geladen. Das lässt Angela Merkel sich nicht entgehen. "Kultur gehört zum Leben wie das Atmen", sagte sie einmal. Nur an diesem Abend fällt ihr das Atmen sichtlich schwer. Vielleicht ist die Altkanzlerin deshalb nicht alleine angereist. Die Familie lässt sie an diesem Abend nicht aus den Augen. Die Sorgen sind groß!