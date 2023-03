Angela Merkel und Joachim Sauer nach Trennungsgerüchten: Jetzt herrscht Gewissheit

16 lange Jahre regierte Angela Merkel die Bundesrepublik Deutschland. Immer an ihrer Seite: Ehemann Joachim Sauer. Er stärkte der Politikerin den Rücken - so dachte man zumindest lange Zeit. Denn Gerüchte machten die Runde, dass der Kanzlerinnen-Gatte gewaltig Dreck am Stecken hat. Joachim Sauer wurde nachgesagt, er habe eine Affäre mit einer jüngeren Frau! Die Halb-Italienerin Laura Gagliardi soll dem sonst so nüchternen Chemiker komplett den Kopf verdreht haben und Angela Merkel konnte nur hilflos dabei zu sehen, wie sie von ihrem Ehemann gedemütigt wurde. Öffentlich schwärmte der Wissenschaftler sogar: "Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung ..."

Doch nun gibt es endlich eine Entwarnung! Wie "BILD" berichtet, wurde das Ehepaar glücklich und zufrieden auf einem Flug auf die kanarische Insel Fuerteventura gesichtet. Gemeinsam verbrachten sie entspannte Tage bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Ein idealer Ort, um all die schrecklichen Gerüchte zu vergessen und wieder zueinanderzufinden. Zwar saßen Angela Merkel und Joachim Sauer noch nicht direkt nebeneinander im Flieger - ein freier Sitzplatz trennte die Eheleute. Doch der gemeinsame Urlaub scheint ein vorsichtiger erster Annäherungsversuch zu sein...

