Angela Merkel & Joachim Sauer nach Trennungsgerüchten: Jetzt ist es offiziell

Dass die Ehe der Altkanzlerin und des Professors in einer Krise steckte, war lange nicht zu übersehen. Selbst im Urlaub gab es nicht eine einzige liebevolle Berührung – um so öfter aber lange Gesichter. Es sah ganz danach aus, als seien nach 23 Jahren die Gefühle zwischen den beiden ausgebrannt. Doch jetzt diese Überraschung!

Mag sein, dass sich die beiden nach Ende ihrer Kanzlerschaft erst wieder daran gewöhnen mussten, Zeit zu zweit zu haben. Mag sein, dass es bei ihnen ein reinigendes Gewitter gegeben hat. So oder so – irgendwas ist passiert. Beide wirken endlich glücklich. Und nur darauf kommt es doch an, oder?