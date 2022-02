Angelina Jolie & The Weekend: Liebes-Aus! Ihr Herz ist gebrochen

Angelinas Lover wurde mit einer anderen gesichtet: DJane Simi Khadra (28), mit der er schon im vergangenen Frühjahr kurzzeitig angebandelt haben soll! Simi war damals eine enge Freundin von Model Bella Hadid (25), mit der The Weeknd ebenfalls mal liiert war. Jetzt speisten die beiden zusammen im "Sunset Tower" in West Hollywood, nachdem sie schon im Januar bei The Weekends Album-Launch-Party aufgetaucht war…

Hatte R&B-Star Abel Tesfaye, wie The Weeknd richtig heißt, etwa keine Lust mehr auf ein spießiges Familienleben mit der 14 Jahre älteren Angelina und ihrer Rasselbande? Möglich. Vielleicht sollte Angie es einfach machen wie Bella damals: Sie löschte Simi und ihren Ex-Lover aus ihrer Follower-Liste auf Instagram – und aus ihrem Leben…