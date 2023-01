Angelina: Wird sie wieder zur Männerdiebin?

Auf Instagram tauchte nämlich ein Schnappschuss auf, der Angelina beim Kaffee-Date mit Schauspieler Paul Mescal in London zeigt. Kurz zuvor hatte sie sich sein Theaterstück "Endstation Sehnsucht" angesehen und war wohl nicht nur vom Bühnenbild begeistert … Das Problem: Paul ist eigentlich vergeben. Seit knapp zwei Jahren datet er Musikerin Phoebe Bridgers, sogar über eine Verlobung wurde zuletzt gemunkelt. Doch seit ein paar Tagen spekulieren Fans stattdessen über eine Trennung. Ob Angelina dahintersteckt? Denkbar wäre es, wenn man sich ihre Vorgeschichte anschaut. Denn die Schauspielerin stahl einst nicht nur Jen ihren Brad, sondern machte sich 2021 auch an den liierten DJ Diplo ran. Der hatte damals gerade erst mit seiner Freundin einen Sohn bekommen – Angelina schien das allerdings völlig egal zu sein. Kein Wunder also, dass sie für ihr Date mit Paul nun im Netz angefeindet wird: "Sie wird ihn ruinieren!" und "Lauf so schnell du kannst, Junge!", wird er von Fans gewarnt. Doch wie man sehen kann: Paul scheint sich von Angelinas Aufmerksamkeit ganz schön geschmeichelt zu fühlen.

