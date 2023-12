Angelo Kelly: Allein zu Haus? "Es ist nicht immer wie im Bilderbuch."

Aber wie verbringt Angelo die Weihnachtszeit, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht? "In manchen Jahren ist die Adventszeit mit viel Arbeit verbunden, aber es gibt auch ruhigere Zeiten. Wie in diesem Jahr. Wir schmücken unser Haus , fahren Schlittschuh, schauen Theaterstücke an, schauen Weihnachtsfilme – wie alle anderen eben auch", gesteht er.

Wie genau er Heiligabend verbringt, weiß er allerdings nicht. "Weihnachten selber ist auch immer unterschiedlich gewesen, mal in Deutschland bei der Familie meiner Frau, oder in Irland bei uns. Stand heute: ich weiß es noch nicht." Nur eines ist wohl ziemlich sicher: Das er das Fest nicht mit seinen Geschwistern verbringen wird. "Es ist schwierig, es haben ja auch alle selbst Familie und wohnen in verschiedenen Ländern. Dass man sich in der Weihnachtszeit mal sieht, ist nicht so einfach. Die, die näher beieinander wohnen, treffen sich schon öfter. Aber bei uns ist es nicht so leicht, da wir eben in Irland leben", so der Musiker ganz offen. Und er gibt zu: "Auch mit meiner eigenen Familie wird es nun schwieriger, weil nicht mehr alle zu Hause leben."

Seine eigenen Kinder werden langsam erwachsen und bauen sich ihr eigenes Leben auf. "Gabriel wohnt in Deutschland und hat seit Jahren eine Freundin und deren Familie. Meine Tochter Helen studiert in London. Also ist es auch hier nicht selbstverständlich, alle unter ein Dach zu bekommen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass auch wir mal nicht komplett sind. Es ist nicht immer wie im Bilderbuch", so der 41-Jährige.