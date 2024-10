Anja Lukaseder: "Auch sexistische Sprüche sind nichts Neues" - So denkt sie wirklich über Dieter Bohlen

Mittlerweile hört man nach der Show kaum noch etwas von den Gewinnern – Was denkst du, woran das liegt?

Das hat meines Erachtens diverse Gründe. Zum einen fesseln die Kandidaten in der Sendung den Zuschauer nicht mehr so emotional wie früher. Damit meine ich nicht die Kandidaten persönlich! Aber man hat einfach schon so vieles gesehen und gehört. Die Faszination für das Ganze, die es in den Anfangsjahren des Formats ja definitiv gab, ist nicht mehr da. Mittlerweile ist es zu einer normalen Unterhaltungssendung geworden. Man hat nicht mehr das Gefühl, einem Menschen von nebenan dabei zuzusehen, wie er durch sein Talent, Hingabe, Kampf, Fleiß und Tränen zum tatsächlichen Star wird. Darauf reagieren natürlich auch die anderen Medien – Presse, Radiostationen, TV - und Plattenfirmen. Man engagiert sich nicht mehr dafür oder supported, dass zumindest der Gewinner sich auf dem Musikmarkt etablieren kann. Der Gewinner findet in der Medienlandschaft nach seinem Sieg so gut wie gar nicht mehr statt. Warum? Wahrscheinlich weil das ganze Thema für die Menschen einfach nicht mehr interessant genug ist. Das ist natürlich sehr schade.

Was würdest du den Kandidaten raten, die an der Sendung teilnehmen?

Zum einen ist es auf keinen Fall ein Fehler, sich als Kandidat bei DSDS zu bewerben. Wenn Du dabei bist, begibst Du Dich definitiv auf eine Reise, die Du nie in Deinem Leben vergessen wirst. Das verspreche ich Dir! Allerdings darfst Du nicht erwarten, dass Du wirklich zum "Superstar" wirst. Da gehört noch viel, viel mehr Glück und Arbeit dazu, aber es könnte dein Sprungbrett sein.