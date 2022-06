Ann-Kathrin Götze: Peinliche Protzshow auf Kosten von Sohn Rome

Vom Dubai-Urlaub düste die Luxus liebende Familie direkt nach Mallorca, um dort Romes Geburtstag zu feiern. Doch statt einer bunten Kinderfete mit Schaumküssen und Topfschlagen gab es eine Protz-Party, an der sich vor allem die Erwachsenen ergötzt haben dürften. Das Geburtstagskind wirkte in seinem Burberry-Zweiteiler für rund 300 Euro hingegen eher verhalten. Kleine Freunde waren offenbar nicht eingeladen, dafür kriegte Rome aber eine große Bagger-Torte vom Edel-Konditor – Mama stellt sich schließlich nicht selbst in die Küche, um ihrem Süßen einen Schokokuchen zu backen. Auch das Hauptgeschenk, eine flotte E-Vespa in Mini-Größe, schien beim Beschenkten keine großen Begeisterungsstürme auszulösen, aber vielleicht hat der Papa ja Spaß daran. Während Rome sich womöglich doch mehr über altersgerechte Gaben wie Buntstifte oder Spielzeugautos gefreut hätte. Aber die machen nun mal nicht so schön viel her beim elterlichen Protz-Posing…