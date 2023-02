Anna-Carina Woitschack: Bittere Tränen! Wie lange hält sie das noch aus?

"Ich habe mir in den letzten Jahren eigentlich ein dickes Schlagzeilenfell angeeignet", erklärt Anna-Carina im Gespräch mit RTL Doch die aktuelle Situation belastet sie sehr. "Es hat mich unglaublich beschäftigt. Ich wache nachts auf, ich verspüre Ängste, weil ich nicht weiß, wie weit Hass im Internet geht."

Christian Keltermann will von den Anschuldigungen nichts wissen und rechtfertigt sich. Für ihn sei das alles nur Satire gewesen. "Das ist ein Pilotfall für mich und die ganze Branche. Die Frage ist: Was darf Satire, wie weit darf ich gehen?", so der Komiker.

Und Anna-Carina? Die will seine Erklärung nicht akzeptieren "Es sind sexistische Äußerungen und Lügen, die er über mich verbreitet", stellt sie unmissverständlich klar. "Dass ich bei solchen Äußerungen juristische Schritte gehe, ist völlig normal." Nun hofft sie, dass die Gerechtigkeit siegen wird...