Anna-Carina Woitschack: Heftige Liebes-Lüge entlarvt

Im ersten gemeinsamen Urlaub – in der Dominikanischen Republik – lässt Anna-Carina auch die Fans an ihrem Glück teilhaben: Denn die Sängerin postete Pärchenfotos mit den Worten "Freiheit, frische Luft und Liebe". Ja, sie ist schwer verliebt!

Daniel teilte auf seinem privaten Account auch süße Pärchenbilder – mit rotem Herzchen. Ältere Bilder machen jedoch stutzig. Denn Daniel teilte u.a. ein Bild mit Sänger Pietro Lombardi! Dabei verkündete Anna noch vor einigen Wochen, dass Daniel mit dem Musikbusiness so gar nichts zu tun hätte. Ist sie sich da sicher? Denn augenblicklich erscheint es so, als wenn Daniel die Sängerin nur benutzen würde, um in der Schlager-Branche Fuß zu fassen!

Aber so spielt das Leben: Erst profitierte Anna sehr von ihrem Ex Stefan Mross, um berühmt zu werden – jetzt wird sie ausgenutzt. Das nennt man dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit!

Da hat er sich wohl verschätzt...

