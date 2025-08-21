Anna-Carina Woitschack stellt nach Ehe-Aus klar: "Will nicht böse nachtreten"

Viele Fans fragten sich, ob die 32-Jährige ihre TV-Hochzeit rückblickend bereut. Doch Anna-Carina macht deutlich, dass sie nach wie vor hinter der Entscheidung steht: "Zu der Zeit war es absolut in Ordnung, sonst hätten wir beide das ja auch nicht gemacht. Und es fühlt sich auch jetzt nicht falsch an im Nachhinein." Es scheint so, als habe sie trotz des bitteren Endes der Beziehung Frieden mit ihrer Vergangenheit geschlossen.