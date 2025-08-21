Anna-Carina Woitschack stellt nach Ehe-Aus klar: "Will nicht böse nachtreten"
© IMAGO / osnapix
Ihre Liebe war groß, ihr Ehe-Aus ein Paukenschlag: Anna-Carina Woitschack (32) und Stefan Mross (49) galten lange als Traumpaar der Schlagerwelt. Sechs Jahre lang zogen sie gemeinsam an einem Strang, bevor ihre Beziehung 2022 zerbrach. Seitdem wurde viel spekuliert: Bereut die Sängerin ihre öffentliche Hochzeit? Und wie blickt sie heute auf die gemeinsame Zeit zurück? Nun hat sich Anna-Carina in einem Podcast überraschend offen geäußert – und dabei mit einigen Missverständnissen aufgeräumt.
Anna-Carina Woitschack: Namenschaos nach der Trennung
In der Sendung "Schlager Radio" wurde Anna-Carina von Moderator Oliver Dunk auf ein kurioses Detail angesprochen. Laut Wikipedia stehe in ihrem Ausweis noch der Name "Mross". Doch die Sängerin stellte sofort klar: "Der steht da gar nicht! Da steht Woitschack. Mein Reisepass, der ist natürlich schon etwas älter, da steht Woitschack drin. Und mein Ausweis ist sowieso abgelaufen." Damit beendet sie alle Gerüchte, sie würde den Nachnamen ihres Ex noch tragen.
Viele Fans fragten sich, ob die 32-Jährige ihre TV-Hochzeit rückblickend bereut. Doch Anna-Carina macht deutlich, dass sie nach wie vor hinter der Entscheidung steht: "Zu der Zeit war es absolut in Ordnung, sonst hätten wir beide das ja auch nicht gemacht. Und es fühlt sich auch jetzt nicht falsch an im Nachhinein." Es scheint so, als habe sie trotz des bitteren Endes der Beziehung Frieden mit ihrer Vergangenheit geschlossen.
Besonders bemerkenswert: Statt mit Vorwürfen nachzutreten, spricht die Musikerin respektvoll über ihre Ehe. "Ich will da nicht böse nachtreten, sondern ich bin ja auch dankbar dafür. In jeder Beziehung oder Ehe oder auch in einer Freundschaft, wenn es dann zum Schluss kommt: Es gehören trotzdem immer zwei dazu."
Ein neuer Lebensabschnitt für Anna-Carina Woitschack
Beruflich läuft es für die ehemalige DSDS-Kandidatin ebenfalls rund: Sie ist nicht nur als Sängerin gefragt, sondern auch regelmäßig in TV-Shows präsent, zuletzt etwa bei "Die Verräter" oder im "Dschungelcamp". Durch ihren Podcast-Auftritt wird nun deutlich, dass das Kapitel Mross für sie zwar abgeschlossen ist, sie die gemeinsame Vergangenheit mit dem Schlagerstar jedoch nicht verleugnet. Für ihre Fans ist allemal klar: Anna-Carina blickt nach vorne – und das ohne ganz ohne Groll.