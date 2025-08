Neue "Die Verräter"-Staffel: GZSZ-Star soll erster Kandidat sein!

Die Reality-Show "Die Verräter – Vertraue niemandem!" geht 2026 in die vierte Runde. Und schon jetzt wird spekuliert, wer sich diesmal durch Täuschung und Strategie an die Spitze kämpfen will. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll Schauspieler Hardy Krüger jr. unter den neuen Teilnehmern sein.