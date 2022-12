Anna-Carina Woitschack: Süße Beichte kurz nach der Trennung!

Anna-Carina Woitschack lässt ihre Fans bei Instagram immer wieder an ihrem Leben teilhaben. Jetzt überraschte sie ihre Community auf der Social Media-Plattform mit einem unerwartet süßen Clip von sich als Kind, der offenbart - ja, ihr Herz schlug schon immer für Schlager!

In dem Video, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, trällert die kleine Anna-Carina lauthals einen Song von Schlager-Star Wolfgang Petry mit während sie dabei mit einem kleinen Kinders-Spiegel spielt. Die einstige DSDS-Kandidatin schreibt dazu: "Schlager liebte ich schon immer #wolleperty". Da scheint die Ex von Stefan Mross wohl schon von klein auf genau gewusst zu haben, was sie will.

Wieso es schon seit Langem zwischen den beiden Schlagerstars nicht mehr rund läuft, erfährst du im Video: