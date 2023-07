Anna Ermakova: Bittere Tränen hinter ihrem Glück

Vor einigen Wochen hielten Anna Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin stolz die Siegertrophäe empor. Das rothaarige Model hatte es geschafft. "Ich kann es immer noch nicht glauben – ich muss mich kneifen, um mich zu erinnern, dass es real ist. Meine Zeit bei 'Let’s Dance' hat mein Leben verändert", jubelte sie im Internet. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel." Doch nicht jeder gönnte der Tochter von Boris Becker den Sieg. Einige Fans der Tanzshow nörgelten, konnten sich einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich die meisten Anrufe bekommen hatte. Ein Stich ins Herz für Anna!

Schließlich hatte sie allen beweisen wollen, dass so viel in ihr steckt. "Ich will zeigen, dass ich mehr bin als das Mädchen, das aussieht wie sein Vater." Denn seit ihrer Kindheit leidet sie unter dem Schicksal, nur als das Ergebnis der sogenannten "Besenkammer-Affäre" ihrer Eltern wahrgenommen zu werden. "Es ist nicht leicht, damit aufzuwachsen", offenbarte die 23-Jährige.

Früh war sie Spott ausgesetzt – auch wegen ihres Aussehens. "Man hätte sie gut für die Geisterbahn einsetzen können", lästerte eine Zeitung. Als Anna ihre Karriere als Model startete, wurde es schlimmer: "Kann es sein, dass sie nur Model ist, weil ihr Vater Boris Becker ist? Finde das Mädchen nämlich alles andere als schön."

All das wollte sie mit ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance" endlich hinter sich lassen. Trotz ihrer Wirbelsäulenerkrankung und starker Schmerzen trainierte sie hart. Doch Hass und Missgunst scheinen sie weiterhin zu begleiten. Ist sie denn niemals gut genug?

Auf die Unterstützung ihres Vaters hofft Anna Ermakova auch heute vergebens. In der Vergangenheit hat sich Boris Becker nie wirklich für seine Tochter interessiert. Zwar betont er jetzt, wie stolz er auf sie sei, aber besucht hat er sie am Set der Tanzshow nie. "Die letzten Monate habe ich nur mit meiner Mutter verbracht", erklärte Anna.

Auch von ihrem Freund Tony, einem Engländer, trennte sie sich jüngst. Traurig! Zum Glück kann sie auf Mama Angela zählen – so wie auf ihre Fans. Das macht Anna Mut, weiterhin ihren Weg zu gehen. Sie lässt sich nicht unterkriegen – egal, was ist.