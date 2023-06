Anna Ermakova: Brilliante Rache an Boris Becker

Früher, da hat Anna schon mal über ihren berühmten Vater geredet, stellte zum Beispiel fest: "Wir haben nichts gemeinsam. Außer das Aussehen." Oder sie sagte: "Wir haben kein gutes Verhältnis." Sätze, die zeigen, wie zerrüttet die Beziehung der beiden war. Und immer noch ist!

Dennoch bemüht sich Boris zurzeit sehr, seiner Tochter zu schmeicheln. Seit dem Moment, in dem sie Anfang des Jahres die ersten Schritte bei "Let’s Dance" machte, die ganze Nation sich in das schüchterne Mädchen mit den roten Haaren und den blauen Augen verliebte. So stolz sei er auf Anna, schrieb Boris auf seiner Internetseite. So eine tolle, junge Frau sei sie geworden!

Doch Anna ignoriert all seine Worte. Reagiert nicht. Warum auch? Jahrelang war sie für ihn eher eine Belastung. Jahrelang gab es kaum Kontakt. Wirklich gewollt habe er sie schließlich nie. Sie, das Ergebnis aus einer Affäre. Doch kaum erobert Anna das Scheinwerferlicht, kommt der gefallene Tennisheld aus dem Dunkeln und will ein Stück von ihrem Ruhm abhaben. Plötzlich will er der liebende Vater sein.

So läuft das aber nicht mit Anna! Statt auf die Schmeicheleien einzugehen, ignoriert sie ihren Vater. Schmiedet Pläne ohne ihn. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel", sagt Anna Ermakova. Derzeit stünden neue berufliche Projekte an. Sogar einen Umzug nach Deutschland könne sie sich vorstellen. Dabei fällt über Papa Boris kein Wort.

Ja, Rache muss nicht immer laut sein. Manchmal funktioniert sie ganz leise. Still. Aber dann ist sie umso schmerzhafter!

