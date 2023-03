Anna Ermakova: Einsam und alleine!

Wie schön wäre es da, wenn Anna ein bisschen Unterstützung hätte! Wenn da jemand wäre, der sie wieder aufbaut, wenn sie fix und fertig ist. Der ihr Mut macht, durchzuhalten. Der ein bisschen tröstet, wenn es nicht so gut läuft. Aber da ist niemand an ihrer Seite. Anna ist allein am Rhein, von allen verlassen.

Denn traurig, aber wahr: Die Familie hat keine Zeit für Anna! Bei ihrem Bruder Elias könnte man das noch verstehen. Er pendelt zwischen Amerika und England, arbeitet als Model, ist immer im Stress. Aber Noah könnte sich mit seiner Schwester treffen. Er lebt in Berlin, die Bahnreise nach Köln wäre nur ein Katzensprung. Doch auch von ihm keine Spur.

Und von Papa Boris Becker auch nicht. Seit seiner Haftentlassung Mitte Dezember hat er sich kein einziges Mal mit Anna getroffen. Dabei ist er doch jetzt ein freier Mann, könnte sie in der Domstadt besuchen, wann immer es passt! "Gesprochen haben wir", sagt Boris etwas stolz. "Über ihr Honorar für die Tanzshow. Und sie hat meinem Rat vertraut!"

Das ist ja schön und gut. Aber sicher würde sich Anna über einen Besuch von Papa mehr freuen – und wäre es nur für einen Tag!

