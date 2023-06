Anna Ermakova: "Im Moment bin ich traurig"

Wie Anna nämlich nun gegenüber "RTL" offenbart, fehlt ihr die Zeit bei der Tanzshow extrem. So gibt sie zu verstehen: "Im Moment bin ich traurig, es ist das Ende. Es ist einfach, ich vermisse alle bei 'Let’s Dance', Tanzen, Trainieren, alle zu sehen - alle Tänzer, alle Promis, alle backstage." Oh je! Doch damit nicht genug! Wie Anna weiter verrät, hat "Let's Dance" ihr eigenes Selbstbild vollkommen auf den Kopf gestellt: "Am Anfang war ich sehr schüchtern. Aber von Woche zu Woche tanzen - ich liebe tanzen und ich habe wirklich die Musik gefühlt. Also meine Emotionen zu fühlen und mich zu öffnen mit meinen Emotionen bei 'Let's Dance', war wirklich lebensverändernd." Wow! Mehr Emotionen gehen wohl kaum! Womit Anna ihre Fans wohl als nächstes überraschen wird? Wir können gespannt sein ...

Auch interessant

Schock! Nutzt Boris Becker seine Mutter schamlos aus? Mehr dazu im Video: