Anna Ermakova: Jubel-News 2 Monate nach dem "Let's Dance"-Sieg!

Knapp zwei Monate ist es nun bereits her, dass sich Anna Ermakova gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin den "Let's Dance"-Sieg sicherte. Im großen Finale am 19. Mai 2023 tanzte sich die Tochter von Boris Becker endgültig in die Herzen der Zuschauer und gewann den heißumkämpften "Let's Dance"-Pokal. Doch der Erfolgssträhne der 23-Jährigen ist noch lange nicht gerissen - jetzt hat sie noch einen Meilenstein geschafft.