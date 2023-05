Anna Ermakova: Liebeshammer nach dem "Let's Dance"-Sieg!

Was hat diese junge Frau nicht schon alles ertragen!? Erst kürzlich musste Anna Ermakova wieder lesen, wie ihr Vater Boris Becker (55) in einem Interview darüber plauderte, dass sie während der sogenannten „Besenkammer-Affäre“ gezeugt wurde. Wie schwer es war, als Kind eines prominenten Seitensprungs auf zuwachsen, hat die 23-Jährige in der Vergangenheit schon öfter erzählt. Doch nun, so scheint es, hat sich die „Let’s Dance“-Gewinnerin buchstäblich frei getanzt. Und wagt einen kompletten Neuanfang mit ihrer heimlichen Liebe!