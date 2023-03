Anna Ermakova: Überraschende Hilfe von Papa Boris Becker

Wie kann es sein, dass ein Mann, der 59 Millionen Euro Schulden verursacht hat, anderen nun Finanztipps gibt? Boris Becker nimmt sich rotzfrech dieses Recht heraus. Seit seiner Haftentlassung strotzt der Tennis-Star nur so vor Selbstbewusstsein. In einem Interview sprach er nun über sein Verhältnis zum Geld.

"Ich kann eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen, ob Sie es glauben oder nicht", sagte er dem mit dem britischen Wirtschaftsfachblatt "Financial Times". Keine Frage also, dass er auch Tochter Anna in Finanzfragen gerne Ratschläge gibt. Vor ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance" beriet er das Model bei den Gagenverhandlungen. "Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen, und sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft", erzählt der Ex-Sportler. Oha!