Anna Ermakova: Und Tschüss! Sie plant ihre Zukunft in Deutschland

Anna Ermakova gilt als Favoritin der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel. Bereits seit Show eins überzeugt die Tochter von Boris Becker sowohl Jury als auch Zuschauer mit ihrem Talent und kam zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin Show für Show weiter. Inzwischen steht Anna im Finale der Tanzshow und muss kommenden Freitag gegen Julia Beautx und Philipp Boy antreten.

Ob sich die 23-Jährige gegen ihre Konkurrenz durchsetzen kann? Doch klar ist zumindest: Am Freitag ist die große "Let's Dance"-Reise erstmal vorbei. Das bedeutet für die gebürtige Engländerin zurück in ihre Heimat London zu kehren. Oder bleibt sie doch in Deutschland?